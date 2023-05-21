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Группировка «Центр» уничтожила две бригады и один полк ВСУ

Группировка «Центр» уничтожила две бригады и один полк ВСУ

Российские силы нанесли огневое поражение двум украинским бригадам и одному полку. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки  «Центр» Александр Савчук.

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