´Спина к спине´: к благотворительной акции присоединяется все больше организаций района.

Чужой беды не бывает, поэтому пионерские дружины вместе с членами РОО ´Белая Русь´ Центра творчества Бобруйского района приняли участие в акции ´Спина к спине´ по сбору средств пострадавшим в Курской области.
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