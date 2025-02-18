В Петербурге возбудили уголовное дело после ЧП в школе Московского района

Речь о преступлении по статье «действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности, сообщает 18 февраля пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
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