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Крымское информационное агентство

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В Симферополе ювелир получил 1,5 млн рублей за заказ и исчез

В Симферополе ювелир получил 1,5 млн рублей за заказ и исчез

Симферопольцы доверили изготовление золотых украшений незнакомцу и остались с пустыми руками. Полицейские задержали 37-летнего мошенника, который под предлогом изготовления ювелирных изделий ограбил заказчиков на 1,5 миллиона рублей.

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