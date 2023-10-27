Последняя тайна Евгения Пригожина: Большая провокация против России готова

Новый вброс в рамках пропагандистской компании против России коснулся покойного Евгения Пригожина.Накануне журналисткой Юлией Латыниной* в популярной социальной сети был опубликован пост, в котором иноагент, ссылаясь на имеющего аналогичный статус политолога Валерия Соловья*, заявила, что ответственность за атаку ХАМАС на Израиль должен понести не кто иной, как президент России - якобы сам Владимир Путин оказывал содействие группировке.