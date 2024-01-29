РИА «Новости»: Путин и Эрдоган на переговорах обсудят Украину и зерновую сделку

В повестку переговоров между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом войдут инициативы по возобновлению зерновой сделки, тема разрешения украинского кризиса и региональные вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии