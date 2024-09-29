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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кочеткова: «Он станет еще лучше в этом году, покажет результат в «Каролине». Когда его не совсем хороший контракт закончится, он будет претендовать на другие условия»

Срок соглашения игрока с кэпхитом 2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. «У меня никогда не было сомнений в этом парне.

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