На территории Курской области численность украинских военных сократилась до размера взвода. Командир 11-й отдельной гвардейской бригады ВДВ сообщил, что оставшиеся бойцы ВСУ не угрожают русским военным, которые продолжают выявление и устранение противника.
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