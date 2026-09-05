«Бензина и дизеля не осталось» – европейцам советуют переходить на лошадей и телеги

Максим Столяров. В Европе наблюдается жесткий дефицит бензина и дизельного топлива, который сделает невозможным повсеместное использование автомобильного транспорта.
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А у нас, по-видимому, избыток бензина. И перед заправками стоят сотни машин, очевидно, с целью сдать лишний и получить соответствующее вознаграждение.