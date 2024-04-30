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Холанда добавят в мобильную игру Clash of Clans. Форвард играет в нее с 10 лет

Холанда добавят в мобильную игру Clash of Clans. Форвард играет в нее с 10 лет

В игре Холанд станет Королем варваров во время месячного сезонного ивента на футбольную тематику. Нападающий «Сити» играет в Clash of Clans уже более 10 лет и сам обратился к разработчикам из студии Supercell с предложением добавить его в игру, а те с радостью согласились.

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