Холанда добавят в мобильную игру Clash of Clans. Форвард играет в нее с 10 лет

В игре Холанд станет Королем варваров во время месячного сезонного ивента на футбольную тематику. Нападающий «Сити» играет в Clash of Clans уже более 10 лет и сам обратился к разработчикам из студии Supercell с предложением добавить его в игру, а те с радостью согласились.