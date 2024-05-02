Бизнесмен из РФ Зальцман обвинил Алькараса в организации договорных матчей

Предприниматель из России Михаил Зальцман направил в Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) Испанскую федерацию тенниса, оргкомитет турнира Madrid Open и органы прокуратуры заявление о том, что у него есть доказательства организации теннисистом Карлосом Алькарасом договорных матчей со своим участием, передает "Росбалт".