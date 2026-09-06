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Аналитик подсчитал, какие культуры выгодно выращивать на своем участке

Аналитик подсчитал, какие культуры выгодно выращивать на своем участке

Наиболее выгодным вариантом он назвал выращивание зелени Выращивание многих популярных овощей на собственном участке с финансовой точки зрения может оказаться невыгодным.

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