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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Естественные клетки-киллеры, находящиеся в легких, способны быстро реагировать на повышение уровня сахара

Исследование метаболической функции естественных киллеров в лёгких Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине (Trinity College Dublin) и больницы Сент-Джеймс провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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