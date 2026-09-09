Цена нефти Brent выросла на 3% до 103 долларов

Дисконт между стоимостью Brent и Urals составляет 8-15 USD за баррель, торговля ведется на международных биржах NYMEX, ICE и региональных площадках.
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