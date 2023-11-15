Тренер Попова заявила, что Косторная остыла после резкой критики судейства

Бывшая фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала "Кваксель" объяснила резкие высказывания парницы Алены Косторной про судейство на этапе Гран-при России в Омске, в которых она раскритиковала судейство.
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