Новые дворовые территории появятся в Хабаровском крае в 2024 году

Хабаровскому краю выделят 132,5 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Обновленные дворовые территории появятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Бикине, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани, а также поселках Ванино и Чегдомыне, сообщили в пресс-службе правительства региона.