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Петербургский дневник

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Врач Шипулина: в России растет заболеваемость гриппом В

Врач Шипулина: в России растет заболеваемость гриппом В

Это заболевание представляет собой острое вирусное поражение респираторного тракта Уже не первый год в РФ наблюдается характерная картина сезонной волны гриппа, когда заболеваемость активно растет за счет сразу двух типов вируса: гриппа A и гриппа B.

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