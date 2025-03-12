Врач Шипулина: в России растет заболеваемость гриппом В

Это заболевание представляет собой острое вирусное поражение респираторного тракта Уже не первый год в РФ наблюдается характерная картина сезонной волны гриппа, когда заболеваемость активно растет за счет сразу двух типов вируса: гриппа A и гриппа B.
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