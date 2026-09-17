Дом вместо развалюхи: маленький ЖК с паркингом могут построить в центре Барнаула

В Барнауле стартовал аукцион на право арендовать участок на улице Пролетарской, 180. Торги инициировали по просьбе строительной компании "Рубин".
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