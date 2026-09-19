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Царьград

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Александра Трусова вернулась в спорт и завоевала серебро в Японии

Александра Трусова вернулась в спорт и завоевала серебро в Японии

Фигуристка Александра Трусова, вернувшаяся в спорт в августе 2025 года после рождения сына, успешно выступила в Японии на турнире "Челленджер" Kinoshita Group Cup, выполнив четверной лутц и завоевав серебряную медаль.

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