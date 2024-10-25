Пермский бизнесмен выплатил компенсацию правообладателю образа котенка Гава

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск компании «Союзмультфильм» о нарушении авторских прав и обязал местного предпринимателя выплатить компенсацию за использование изображений героев известного мультфильма «Котенок Гав».
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