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Пермский бизнесмен выплатил компенсацию правообладателю образа котенка Гава

Пермский бизнесмен выплатил компенсацию правообладателю образа котенка Гава

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск компании «Союзмультфильм» о нарушении авторских прав и обязал местного предпринимателя выплатить компенсацию за использование изображений героев известного мультфильма «Котенок Гав».

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