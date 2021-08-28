НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитика"Гигант мысли, отец демократии". Навальный как агент русской имперской пропаганды Записки из пионерского лагеря Чтиво в Нью-Йорк Таймс получилось в самом деле любопытное, потому что неожиданное.Вернуться к статье136НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинВидимо, сработало правило множественного перевода. Двойной перевод для автора оказался непреодолимой сложностью. "Ресурсы революции исчерпаны" - большая глупость, как пишут запутинцы. Революция идет постоянно и ресурсы её постоянно пополняются, как и контр-революции. И это условно. Потому что и Путин тоже за изменения.Игорь КузнецовПусть берёт пример с Ленина. Он из тюрьмы молоком писал своим идейным "собратиям". А про ГУЛаг написал Солженицен, правда на свободе после смерти Сталина. И опубликовали во времена "оттепели" в советском журнале. И у многих это вызвало шок. Пусть он (как литератор) кое-что и лишнее написал, но многое бы написали репрессированные в 1936-37 годах. У каждого времени свои герои, но Навальный таким не является, это факт.Vlad ИвановПрочитал. Согласен с мнением, что “…текст с именем Навального вообще не предназначен для внутренней аудитории.” Это вестерн о том как русский ковбой по имени Алексей Навальный пытается навести порядок в захолустном городишке под названием Россия. АВТОР: ”Но вот признавать его опасным врагом существующего государства не получается, потому что само государство его таковым не считает.” МНЕНИЕ: В данном случае совершенно не важно, что считает государство. Возникают вопросы к этому самому государству почему стало возможно само возникновение Навального? Не является ли он назначенной марионеткой, вышедшей из под контроля? Определение его как «опасного врага», «лидера оппозиции» вообще вызывает улыбку. Это журналюги представляют его таким, чтобы было о чем писать и зашибить копейку в свой карман.Валентин БогдановНу зачем так пошло и вульгарно говорить и о человеке, которого знает каждый россиянин и уважает весь мир. Навальный в России появился не по указке западных спецслужб, как уверяет российская власть, а вследствие наплыва на страну тотальной коррупции, пронзившей всё общество сверху до низу и является лишь следствием этой причины, угрожающей существованию российского государства. И власть обязана была решительно бороться именно с этой причиной, а не со последствиями коррупции. По моему мнению Навальный является узником совести, с которым власть учинила жестокую расправу.ТЦТатьяна Царевавам самому не смешно писать подобное про это...........Леонид ПопивнякВалентин! ну расскажите мне....где учился мальчик Лёша Навальный.....где работал ( если работал) и где.....где денюжку собирал на отпуск на Мальдивах ( Вы были на Мальдивах???))))....а он там материал собирал для своих расследований...))))...у Вас дочь учится в Оксфорде???....а у него учится....))))...Вы ему донаты шлёте - молодец!!!!....пять пенсов в бассейн Лёхи))))))))ИИскандер"...уважает весь мир". А "зачем нам Мир, если там нет России"?НФНиколай ФоменкоНе надо тявкать из подворотни и жрать из государственного корыта.VGVasily GolovОн самый партократ высшей пробы.Казну ФБК использовал для личных целей.В колонии новые привилегии ему.Идут разговоры об обмене его на своих.Виктор Козодоевмногие думают, что Навальный "того", на самом деле он на порядок умней тех, кто о нем так думаетТЦТатьяна Царевавор должен сидеть в тюрьме и это аксиомаигорь проказовкозлодоев ты опять херню пишешь лишь бы против .баба яга тыТомара Тычковасколько можно обсуждать этого продажного вора, предателя и вообще изменника Родины недоотравенного навального? Уже тошнит от него.Комментировать
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