Психолог Паустовская призвала россиян отказаться от гаджетов во время отдыха

Залог хорошего отдыха перед трудовыми буднями – это смена деятельности и отказ от гаджетов. Постоянное "залипание" в телефоне перегружает мозг – это перенапряжение позже дает о себе знать во время работы, предупредила психолог Инна Паустовская в беседе с 360.
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