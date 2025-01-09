Психолог Паустовская призвала россиян отказаться от гаджетов во время отдыха

Залог хорошего отдыха перед трудовыми буднями – это смена деятельности и отказ от гаджетов. Постоянное "залипание" в телефоне перегружает мозг – это перенапряжение позже дает о себе знать во время работы, предупредила психолог Инна Паустовская в беседе с 360.