Vinachem подписал стратегические соглашения с Францией для «зеленого» перехода

Вьетнамский химический гигант Vinachem сегодня отчитался о серии ключевых партнерств с французскими образовательными и промышленными организациями, заключенных в рамках недавнего визита руководства компании во Францию.
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