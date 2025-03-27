Театр абсурда
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Театр абсурда

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В США искренне полагали, что вместе с ключами от Белого дома и чемоданчиком с красной кнопкой Байден передал Трампу всех американских крепостных по всему миру, всех этих дрессированных попугаев, мартышек и хрюшек. Ан нет! ©

В США искренне полагали, что вместе с ключами от Белого дома и чемоданчиком с красной кнопкой Байден передал Трампу всех американских крепостных по всему миру, всех этих дрессированных попугаев, мартышек и хрюшек. Ан нет! ©

Надежда умирает последней. Часть отечественных публицистов и даже политиков совершенно искренне верит, что если на смену идеалам животного украинского нацизма придут идеалы хорошего украинского патриотизма, то всё будет хорошо.

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
Пока Трамп не приструнит всех своих шавок-о чем можно договариваться?
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10 час.
МВ
Медведев Вл Ник
А он их не приструнит! Правильно написал автор: - Из отрезанной руки не возродишь тело!
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8 час.
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