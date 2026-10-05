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Регионы России

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Основатель giper.fm приобрел долю в производителе товаров для барбекю 800 Degrees

Основатель giper.fm приобрел долю в производителе товаров для барбекю 800 Degrees

Максим Плаксин, основатель и владелец дистрибутора электроники и бытовой техники giper.fm, приобрел 25% российского производителя оборудования и аксессуаров для барбекю, туризма и отдыха на природе – компании 800 Degrees.

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