Page Six: Том Хэнкс нарушил молчание после заявления его дочери о насилии

Американский актер, режиссер и продюсер Том Хэнкс нарушил молчание после публикации откровенных мемуаров его дочери Элизабет Энн, в которых девушка рассказала о насилии со стороны матери Саманты Льюис, пишет Page Six.
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