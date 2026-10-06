В Кремле рассказали о формате прямой линии и пресс-конференции Путина

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в 2026 году вновь будет совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым