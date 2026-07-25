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Газета.ру

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Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и развитие сотрудничества

Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и развитие сотрудничества

В рамках форума межрегионального сотрудничества в Омске состоялись переговоры президентов России и Казахстана, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, в ходе которых стороны затронули вопрос украинского кризиса.

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