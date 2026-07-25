Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и развитие сотрудничества

В рамках форума межрегионального сотрудничества в Омске состоялись переговоры президентов России и Казахстана, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, в ходе которых стороны затронули вопрос украинского кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии