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В начале недели в Москве ожидаются сильные дожди и грозы

В начале недели в Москве ожидаются сильные дожди и грозы

В Москве и Московской области ожидается непогода. Во вторник, 11 июня, в городе будет дождливо, со временем усилится до сильных дождей, местами с грозами и даже градом, при южном ветре до 17 метров в секунду.

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