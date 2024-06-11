В начале недели в Москве ожидаются сильные дожди и грозы

В Москве и Московской области ожидается непогода. Во вторник, 11 июня, в городе будет дождливо, со временем усилится до сильных дождей, местами с грозами и даже градом, при южном ветре до 17 метров в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии