"Все под снос пошло": обстановка в крупном районе Владивостока – кадры

Муниципальная дорожная служба Владивостока и привлеченная подрядная организация в очередной раз приступили к сносу самовольно установленных металлических гаражей.
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