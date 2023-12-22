21 декабря 2023 года главным управлением юстиции Могилевского облисполкома на базе Могилевского городского исполнительного комитета был проведен областной семинар ´О функционировании служб ´одно окно´ в Могилевской области´.
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