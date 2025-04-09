США раскрыли свои намерения: перемирие под угрозой Ирэн ОрлонскаяНедавно стало известно, что окружение американского лидера призналось в наличии интересного приказа, касающегося ситуации между Украиной и Россией.
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