Матвейчев о происхождении и психологии популизма (часть 2)

часть 1- Почему популист похож на того, кто лезет без очереди?- Обычная карьера и карьера популиста: в чем разница?- Почему нужны изменения закона о государственной службе- Ставки на оппозицию и революцию у популистов- Психология популиста - нарциссизм- Принцип реальности и принцип удовольствия- Парадокс нарцисса: примитивизм и самомнение- Проститутка и таксист- Почему нарциссу все должны ?- Безотцовщина как источник нарциссизма- Психология манипуляции у нарцисса- Почему воспитание лежит в основе образования?- Вред популярной психологии- Нарцисс и коллектив: откуда берётся травля?- Путь в криминал- Как работают глянцевые журналы- Контр-культура и контр-власть- Чёрная иерархия- Криминальный мир как идеал в чёрной иерархии- Аудитория политика - популиста- Основные месседж любого популиста- Самооправдание нарцисса- Законопослушность из боязни- Масса как способ снять страх и перейти к полному беззаконию- Эйфорория безнаказанности- Нарцисс в армии- Нарцисс и первый опыт устройства на работу- Первый опыт популизма- Как возникают летуны- Психология фрилансера- Превращение обычного неудачника- нарцисса в популиста- Рост в системе и рост в антисистеме- Сталин: от антисистемы к системе- Высоцкий о том, как работает антисистемаПример классического подонка как иллюстрация к этой лекции.