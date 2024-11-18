К Новому году красная икра может достичь рекордных 13 тысяч рублей: прогноз эксперта Суворова Юлия ЧелкановаС приближением новогодних праздников растет не только настроение, но и прогнозы по ценам на популярные продукты.
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