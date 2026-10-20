Евгения Абдулова — дочь Александра Абдулова. Ей не было и года, когда отца не стало. Сейчас ей 19, она учится на режиссёрском факультете ВГИКа и хочет, чтобы однажды её знали не только по знаменитой фамилии.
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