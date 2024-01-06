С вечной надеждой на чудо

Тема Рождества часто встречается в мировой классике как символ начала нового жизненного пути. В христианской традиции Рождество принято рассматривать как день рождения Иисуса Христа, который пришел на землю для спасения людей.
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