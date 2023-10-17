Школьники Майкопа познакомились с работой ЦУР Адыгеи

Ученики 7-го «Б» класса Адыгейской республиканской гимназии пришли в Центр управления регионом, чтобы узнать из чего складывается работа организации, какие профессии востребованы в медиа, а также чем полезны социальные сети обществу.
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