Дмитрий Нагиев вернется на экраны в сериале о поиске сокровищ

Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны в сериале «Кто быстрее?», который выйдет на канале СТС. В восьмисерийном проекте Нагиев сыграет бывшего уголовника Кекчупа, который отправляется на юг в поисках бриллиантов стоимостью в один миллиард рублей.
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