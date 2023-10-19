Дмитрий Нагиев вернется на экраны в сериале о поиске сокровищ

Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны в сериале «Кто быстрее?», который выйдет на канале СТС. В восьмисерийном проекте Нагиев сыграет бывшего уголовника Кекчупа, который отправляется на юг в поисках бриллиантов стоимостью в один миллиард рублей.