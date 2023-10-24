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Несекретные материалы

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Вывод из строя Balticconnector делает невозможной доставку американского СПГ в Эстони

Вывод из строя Balticconnector делает невозможной доставку американского СПГ в Эстони

Несколько недель назад произошла поломка и остановка двунаправленного морского/наземного газопровода-интерконнектора Balticconnector, проложенного на дне Финского залива между Инкоо (Финляндия) и Палдиски (Эстония).

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