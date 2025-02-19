Экс-депутат Пономарев стал фигурантом дела о планировании захвата власти в России

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен в реестр иноагентов; включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) стал фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, сообщили в ФСБ.