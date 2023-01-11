В Новокузнецке устраняют последствия серьезной коммунальной аварии

Специалистам необходимо заменить 11 метров трубы диаметром 500 мм.В Новокузнецке продолжают устранять последствия коммунальной аварии, которая произошла накануне и оставила без полноценного отопления жителей многоэтажек в Центральном районе.
Специалистам необходимо заменить 11 метров трубы диаметром 500 мм.В Новокузнецке продолжают устранять последствия коммунальной аварии, которая произошла накануне и оставила без полноценного отопления жителей многоэтажек в Центральном районе.
Свежие комментарии