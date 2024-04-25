Хитрый способ отбеливания носков, 99% не знают о нем

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Друзья, необычный способ отбеливания и удаления серости, желтизны с белых и цветных носков. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.