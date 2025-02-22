Военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» группировки войск «Центр» готовятся к боевым задачам на тыловых полигонах Донецкой Народной Республики

К концу курса интенсивной боевой подготовки каждый военнослужащий умеет действовать в составе боевой двоики-тройки, использовать различные виды вооружения, в том числе и иностранного производства, а также понимает тактику действий группы и задачу в целом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии