Атака дронов ВСУ на Ленобласть: противник ударил по НПЗ в Киришах Минувшей ночью Ленинградская область в очередной раз подверглась массированной .
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