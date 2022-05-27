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«Украинские СС». Эксперт о том, как «Азов»* подмял под себя власть

«Украинские СС». Эксперт о том, как «Азов»* подмял под себя власть

Политолог Алексей Кочетков — автор книги о полке «Азов»* под названием «Черное солнце Украины» рассказал «АиФ» о том кто финансирует националистический полк, как обычные украинцы относятся к его членам, а сами «азовцы» — к Владимиру Зеленскому.

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