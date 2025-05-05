Resposible Statescraft: Осталось всего три военно-морских державы: США, КНР и РФ

Сегодня существует всего три глобальные военно-морские державы: Соединенные Штаты, Китай и Россия. Британский королевский флот превратился в небольшие региональные военно-морские силы, способные время от времени отправлять свои корабли на дальние расстояния, сообщает американское издание Responsible Statescraft.
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