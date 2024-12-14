Анна Заворотнюк сообщила о том, что ждет первенца

Старшая дочь Анастасии Завотонюк поделилась радостной новостью: она впервые станет мамой. «Очень ждем тебя», — лаконично подписала Анна карусель фотографий, среди которых оказались и кадры с заметно округленным животом.
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