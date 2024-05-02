Офицер ВС России с позывным “Змей” рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Во время массированной атаки со стороны ВСУ даже раненые русские солдаты не покинули позиции.Русский военнослужащий с позывным именем “Змей” поделился с журналистами воспоминаниями о тяжёлых днях, проведённых в окружении.
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