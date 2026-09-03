Путин о дефиците специалистов и поддержке бизнеса на Востоке России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума обратил внимание на актуальную проблему дефицита квалифицированных специалистов на рынке труда России.
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