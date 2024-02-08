Semafor: Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид в ходе поездки в Москву

Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву встретился с бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом и актрисой Тарой Рид, которая обвиняла нынешнего американского лидера Джо Байдена в домогательствах.
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