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Semafor: Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид в ходе поездки в Москву

Semafor: Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид в ходе поездки в Москву

Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву встретился с бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом и актрисой Тарой Рид, которая обвиняла нынешнего американского лидера Джо Байдена в домогательствах.

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